الرئيس العراقي يستقبل وزير الصحة الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مستهل اللقاء، نقل السيد بهرام عين اللهي تحيات الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل سيادته السيد بهرام، تحياته إلى الرئيس الإيراني.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الجارين، وأهميتها للشعبين الصديقين بما يخدم البلدين وكل المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية المضي في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون في المجال الصحي ومواجهة الأمراض والأوبئة.

وأكد الوزير بهرام عين اللهي، دعم الجمهورية الإسلامية في إيران لأمن واستقرار العراق، والتطلع نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

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