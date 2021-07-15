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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١:٤٠ م

فصائل المقاومة الفلسطينية؛

خطوة الامارات ترسيخ للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها بحق شعبنا وتاريخ أمتنا

خطوة الامارات ترسيخ للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها بحق شعبنا وتاريخ أمتنا

نددت فصائل المقاومة الفلسطينية واستنكرت، يوم الأربعاء، بشدة افتتاح سفارة للإمارات لدى الكيان الصهيوني الغاصب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن الفصائل في بيان لها، القول: إن "هذه الخطوة تأتي ترسيخ للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الإمارات بحق شعبنا وتاريخ أمتنا".

وأضاف البيان: إن "هذا التطبيع المفضوح والمعلن اليوم هو بمثابة إعطاء المبررات للاحتلال لمزيد من الإجرام بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية، وما هو إلا خدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا".

وتابع: "المطبعون العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وتنازلوا عن حقوق وثوابت شعبنا هم شركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا، والإمارات رأس الشر في ذلك".

وأكدت الفصائل في بيانها أن هذا الفعل لا يمثل إرادة الشعوب الحية والحرة.. مشددة على أن هذه الخطوة تستوجب تحركاً شعبياً وجماهيرياً واسعاً يطيح بهذا الخيار البائس وأرباب الخيانة العربية الجدد، من أجل توحيد بوصلة العداء تجاه الصهاينة المجرمين، والعمل الجاد لنصرة فلسطين كقضية مركزية للأمة جمعاء./انتهى/

رمز الخبر 1916129
https://ar.mehrnews.com/news/1916129/

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