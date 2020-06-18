ستندم وستدفع الثمن غاليًا بسبب اجراءات الضم

وقال العاروري خلال كلمة له في مؤتمر الشعبي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن يوم الأربعاء: "يظن الاحتلال الإسرائيلي بأن تحالفه مع ترامب وهرولة بعض الدول العربية والإسلامية للتطبيع قادر من خلاله أن يكسر ارادة شعبنا وأن نيأس من مقاومته لكنه واهم لن نتعب ولن نمل ولن تهزمنا التضحيات أو الخسائر ولن نتنازل عن ذرة من تراب فلسطين كل فلسطين".

وأضاف: "لعل توقيت ترامب وهرولة المطبعين دفع نتنياهو لأن يظن بأنه يستطيع كسر ارادتنا وكسر إرادة شعبنا لكني أقول له سوف تندم على هذه الخطوة وسنلقنك درسًا قويًا ستدفع ثمنه غاليًا".

وأكد أن الفصائل جميعها مستعدة لدفع الثمن من أجل مستقبل شعبنا وحريته، لافتًا إلى أننا على موعد من معركة الدفاع عن أمتنا وشعبنا، سيكون هناك تضحيات لكنها ستكون وصمة شرف وكرامة وعزة.

وشدد العاروري على ضرورة الوحدة الوطنية قائلًا: "نحن أمام لحظة حقيقية لا يجوز لأحد منا أن يهتم بقضايا ضيقة وثانوية وحزبية على حساب القضايا الوطنية فهذا وقت الاصطفاف إلى جانب بعضًا البعض فالتاريخ لن يرحمنا اذا استمر اثارة الخلاف".

المصدر: فلسطین الیوم