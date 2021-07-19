الشامي يكشف عن استراتيجية الرياض السرية لضرب أنصار الله في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،أن الشامي أعلن عبر صفحته على فيسبوك، أن التحالف السعودي لديه استراتيجية لتفريق الشعب اليمني حول أنصار الله واستهداف هذه الحركة.

وكتب على صفحته على الفيسبوك: "أهم استراتيجية لدى" العدو " في هذا الصدد هي" إسقاط أنصار الله من الداخل "وهي سرية للغاية. وتستهدف هذه الاستراتيجية خمس فئات: الأمة، وقواعد أنصار الله، والمواطنون، والمقاتلون، وصناع القرار السياسي والعسكري.

وصرح وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني اليمني: "من أهداف هذه الاستراتيجية تشجيع الناس على المواجهة والتخلص من أنصار الله، وإثارة السخط بين المقاتلين للفرار من الجبهات والتشويش على القرار السياسي والعسكري".

وعن الأنشطة الإعلامية التي تتضمنها هذه الاستراتيجية، قال: "في هذه الخطة تم ذكر 22 نشاطاً إعلامياً، الغرض منها ضخ وسائل الإعلام لتعريف أنصار الله على أنها سبب كل مصائب للشعب اليمني، منفصلة عن جبهة أنصار الله من الداخل وخلق الشبهات بين أعضائها ".

وشدد الشامي على أن من أبرز القضايا التي ستنشر في هذه الهجمات الإعلامية القول إن الحوثيين مرتبطون بجماعات إرهابية في الخارج وتنظيم القاعدة وداعش في اليمن.

وشدد في النهاية على ضرورة مواجهة الحركات والمؤامرات في هذا الصدد.

/انتهى/