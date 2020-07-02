وزير الإعلام اليمني يدين الغارات الهستيرية على العاصمة صنعاء ومبنى الوزارة

واعتبر الوزير الشامي إمعان طيران العدوان في استهداف البنية التحتية للوزارة ومؤسساتها الإعلامية، محاولة لإسكات صوت الحق للتغطية على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.

ودعا الاتحادات الإعلامية العربية والدولية والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما تتعرض له الوزارة والمؤسسات والوسائل الإعلامية في اليمن من استهداف ممنهج من قبل تحالف العدوان.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد استهدف بصورة مباشرة مبنى وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الإعلامية بسلسلة من الغارات على مدى السنوات الماضية، خلفت أضراراً كبيرة فيها.

المصدر: المسيرة

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