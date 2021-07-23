وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اجتماع عقد الخميس لدراسة مشاكل وقضايا محافظة خوزستان قال رئيسي: نحن جميعا مدينون لبطولات وصمود ومقاومة اهالي خوزستان الابطال (خلال فترة الحرب المفروضة 1980-1988) لكنهم يعانون اليوم من بعض الصعوبات والمشاكل المتراكمة لذا يتوجب التخطيط واتخاذ اجراءات فورية وجدية لمعالجتها.

واكد ضرورة بذل اهتمام خاص تجاه قضايا محافطة خوزستان وكذلك تشكيل مجلس استراتيجي يضم شخصيات اعتبارية وطبيعية لدراسة قضايا المحافظة والعمل على حلها ومعالجتها.

واعتبر اي ميزانية ترصد لمحافظة خوزستان لمعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي والتنمية وتوفير فرص العمل بانها تعد بمثابة استثمارات وليس نفقات واكد ضرورة ايلاء الاولوية لحل مشكلة شحة المياه واضاف: لاشك ان توفير مياه الشرب للمواطنين والحفاظ على ماشية المزارعين ياتي في الاولوية وينبغي طمانة المواطنين بانه سيجري التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بصورة مناسبة.

واوضح بانه ستكون للحكومة خطط قصيرة ومتوسطة وبعيد الامد لحل مشاكل خوزستان وقال: سنعمل في اطار الخطة قصيرة الامد لحل المشاكل الطارئة بتعاون المواطنين وجميع الاجهزة.

وشارك في الاجتماع امين المجلس الاعلى للامن القومي وامين مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل الولي الفقيه في محافظة خوزستان ورئيس لجنة تنفيذ اوامر "الامام الخميني (رض)" ووزير الطاقة ومساعديه ورئيس مؤسسة المستضعفين ورئيس لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة ورئيس منظمة تعبئة المستضعفين وعدد من نواب المحافظة في مجلس الشورى الاسلامي.

وبعد الاستماع الى التقارير المرفوعة حول احدث اوضاع محافظة خوزستان في مجال شحة المياه والجفاف والاجراءات المتخذة، تم طرح مقترحات وسبل للعبور من الظروف الراهنة وايجاد التنمية المستديمة على مستوى المحافظة.

/انتهى/