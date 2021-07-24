استشهاد أربعة من قوات الحرس الثوري في اشتباك مع الاشرار في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوضحت العلاقات العامة لمقر القدس للقوات البرية لحرس الثورة، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق.
تقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.
/انتهى/
أعلنت العلاقات العامة في مقر القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية جنوب شرق البلاد، استشهاد أربعة من قوات المقر الليلة الماضية في اشتباك مع الاشرار في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوضحت العلاقات العامة لمقر القدس للقوات البرية لحرس الثورة، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق.
تقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.
/انتهى/
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