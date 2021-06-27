على الخط الأمامي في مكافحة التهریب..إيران تضبط أكثر من طن من المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال اللواء طاهري اليوم الاحد ان شرطة مكافحة المخدرات في سراوان رصدت تحركات اعضاء عصابة لتهريب المخدرات تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية للمحافظة الى داخل المدينة وذلك بدعم استخباراتي من قوى الامن الداخلي.

وأضاف: رصدت قوات الشرطة أمس السبت على شكل عدة فرق عملياتية المنطقة الواقعة بين سراوان ومدينة خاش وتحركات أفراد هذه العصابة المسلحة وهم ينقلون المخدرات بسيارتي تويوتا وبیجو من طراز 405.

وصادرت قوات الشرطة سيارتي المهربين ومسدسا كان بحوزتهم واعتقلت اثنين منهم ، وتمكنت من ضبط طن و96 كيلوغرام و800غراماً من الأفيون.

وأكد اللواء طاهري علی العزم الجاد لشرطة محافظة سيستان وبلوجستان على التصدي لتهريب المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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