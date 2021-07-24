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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٥:١٨ م

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عبداللهيان يُعرب عن تعاطفه مع المتضررين من الفيضانات الاوروبية

عبداللهيان يُعرب عن تعاطفه مع المتضررين من الفيضانات الاوروبية

أعرب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية عن تعاطفه مع الناجين من الفيضانات الشديدة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين أمير عبد اللهيان اعرب عن تعاطفه مع المتضررين من الفيضانات الشديدة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وكتب على صفحته الشخصية: "نعرب عن حزننا للخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الذي سببته الفيضانات الشديدة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا".

واضاف: انني ادعو الباري تعالى للضحايا واسرهم واتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنجاح في عمليات الاغاثة والانقاذ.

يذكر ان السيول الجارفة الحاصلة بسبب الامطار الغزيرة الهاطلة في مناطق شمال غرب اوروبا خلفت دمارا هائلا وادت الى مصرع عدد كبير من الافراد وتشريد الالاف فيما لا يزال هنالك الكثير من المفقودين./انتهى/

رمز الخبر 1916376
https://ar.mehrnews.com/news/1916376/

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