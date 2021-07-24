عبداللهيان يُعرب عن تعاطفه مع المتضررين من الفيضانات الاوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين أمير عبد اللهيان اعرب عن تعاطفه مع المتضررين من الفيضانات الشديدة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وكتب على صفحته الشخصية: "نعرب عن حزننا للخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الذي سببته الفيضانات الشديدة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا".

واضاف: انني ادعو الباري تعالى للضحايا واسرهم واتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنجاح في عمليات الاغاثة والانقاذ.

يذكر ان السيول الجارفة الحاصلة بسبب الامطار الغزيرة الهاطلة في مناطق شمال غرب اوروبا خلفت دمارا هائلا وادت الى مصرع عدد كبير من الافراد وتشريد الالاف فيما لا يزال هنالك الكثير من المفقودين./انتهى/