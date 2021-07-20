امير عبداللهيان يعرب عن المواساة بضحايا السيول في اوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انني اعرب عن مواساتي ازاء الاضرار البشرية المحزنة والدمار الناجم عن السيول الشديدة في المانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا.

واضاف: انني ادعو الباري تعالى للضحايا واسرهم واتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنجاح في عمليات الاغاثة والانقاذ.

يذكر ان السيول الجارفة الحاصلة بسبب الامطار الغزيرة الهاطلة في مناطق شمال غرب اوروبا خلفت دمارا هائلا وادت الى مصرع عدد كبير من الافراد وتشريد الالاف فيما لا يزال هنالك الكثير من المفقودين.

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