سنجراني يثمّن دعم ايران للمسلمين المضطهدين في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد صادق سنجراني، اشار خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف يوم الاربعاء على هامش زيارته لطهران للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية يوم الخميس، الى ماضي العلاقات والتعاون والقواسم المشتركة بين البلدين على الصعد الدينية والتاريخية والثقافية والجوار وعدّها عناصر لتمتين الاواصر بين الشعبين طيلة التاريخ.

وثمّن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للمسلمين المضطهدين في اقصى بقاع العالم، مؤكدا في ذات الوقت ان باكستان حكومة وشعبا تشيد على الدوام بالمواقف الداعمة لقائد الثورة الاسلامية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعب كشمير المظلوم.

وأعرب عن تأييده لدعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف حول تنمية الاسواق الحدودية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونوه الى ان باكستان ترحب بجميع المبادرات الرامية لتوطيد التعاون بين البلدين./انتهى/