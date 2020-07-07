قاليباف يتلقى برقيات تهنئة من نظرائه في تونس واليابان وأوكرانيا

وقال رئيس مجلس النواب التونسي في رسالته الى قاليباف: يسعدني أن أهنئكم على انتخابكم رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على أن تعزيز العلاقات الأخوية بين برلماني إيران وتونس سيثري التعاون بين البلدين وهو في مصلحة الشعبين.

وأعرب راشد الغنوشي عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للسيد قاليباف في أداء مهامه البرلمانية متمنيا للشعب الإيراني المزيد من التقدم والازدهار.

رئيس مجلس المستشارين الياباني يشدد على توسيع التعاون البرلماني

وفي رسالة، هنأ رئيس مجلس المستشارين الياباني "سانتو أكيكو" محمد باقر قاليباف على انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي وقال: نيابة عن أعضاء مجلس المستشارين، البرلمان الوطني الياباني، اتقدم بخالص التهاني لانتخابكم رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي، وآمل أن تتوسع العلاقات بين البلدين أكثر من خلال التعاون بين البرلمانات.

كما اعرب رئيس المجلس الاستشاري الياباني عن تمنياته بالصحة للسيد قاليباف والتقدم والازدهار للجمهورية الاسلامية الايرانية.

تعزيز التعاون البرلماني بين إيران وأوكرانيا

كما قدم "داميترو رازو ميكوف"، رئيس البرلمان الأوكراني، في رسالة الى محمد باقر قاليباف، التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي ، معربا عن امله في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا وإيران وتوسيع التعاون البرلماني لصالح شعبي البلدين.