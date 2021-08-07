اخر التطورات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت الوزارة في صفحتها على "تويتر" عن القضاء على 385 عنصرا من طالبان، وأصيب 210 آخرين نتيجة العملية العسكرية للجيش الأفغاني خلال اليوم الأخير.

وأجرى الجيش الأفغاني عملياته الخاصة في 14 ولاية، بما فيها قندهار وهرات وهلمند.

من جانبها اعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 35 في اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان بولاية قندوز.

كما نفت حكومة أفغانستان سيطرة حركة طالبان على مقر ولاية جوزجان شمالي البلاد.

وفي السياق، دعت السفارة الأمريكية لدى كابول، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

وكتبت السفارة في صفحتها على "توتير": "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بأسرع وقت ممكن، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

وجاء ذلك بعد يوم من قيام وزارة الخارجية البريطانية بنصيحة مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.

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