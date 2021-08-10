ضرورة ضمان حقوق إيران في المفاوضات النووية/ تسجيل588حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

في اتصال هاتفي من رئيس فرنسا؛ رئيسي: على أوروبا الوفاء بالتزاماتها / ضرورة ضمان حقوق إيران في المفاوضات النووية

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن كلاً من الولايات المتحدة والأوروبيين يجب أن يفوا بالتزاماتهم إزاء معاهدة الاتفاق النووي وقال: "في أي مفاوضات قادمة يجب الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وضمان مصالح البلاد".

المتحدث باسم وزارة الخارجية: أمن الخليج الفارسي هو خطنا الأحمر / وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران كانت دائما على استعداد لإجراء محادثات إقليمية، مضيفا أن وزير الخارجية العراقي سيزور طهران قريبا.

أميرعبداللهيان: طهران تؤكد دعمها لمبادرات الأمم المتحدة الرامية لايجاد حل للازمة القائمة بأفغانستان

شدد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان على دور الامم المتحدة في ارساء السلام والامن في افغانستان، مؤكدا دعم طهران لمبادراتها الرامية لايجاد حل للازمة القائمة بهذا البلد.

جلالي يؤكد الحاجة إلى أحدث نموذج دفاع في مجال حماية الرأي العام

قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران العميد غلام رضا جلالي ان الدفاع المدني المعاصر توسع الى ميادين جديدة من ابرزها قطاع الاعلام ، معتبرا ان الرأي العام هو من أهم الشؤون الحياتية في العالم الحديث.

قائد الحرس الثوري: انهيار الكيان الصهيوني أمر مؤكد وحتمي/ يجب ألا يتوقف تعزيز قدرات الفلسطينيين

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي لدى استقباله كبار قادة المقاومة الفلسطينية، أن "القوة وحدها هي التي تستطيع ان تلجم الصهاينة المتمردين، وتعزيز فلسطين استراتيجية وطريقة لا ينبغي وقفها".

قاليباف: ايران مستمرة في دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس الشريف

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، دعم ايران للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، مشددا على ان الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم سيستمر حتى تحرير القدس الشريف.

العميد حيدري: قواتنا البرّية تمتلك اسطول مروحيات فريد من نوعه في الشرق الأوسط

قال قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري إن القوة البرية تملك أسطول مروحيات فريدا من نوعه في الشرق الأوسط.

وزارة الصحة: تسجيل588حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل588وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 94 الفا و603شخصا.

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