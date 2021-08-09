انهيار الكيان الصهيوني أمر مؤكد وحتمي/ يجب ألا يتوقف تعزيز قدرات الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف اللواء سلامي لدى استقباله اليوم الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية ، بفضل عملية "سيف القدس" انهارت الصورة التي كان يرسمها الصهاينة وزعماء الانظمة السلطوية ووسائل الاعلام الاستكبارية عن الكيان الصهيوني الذي لايقهر وانكشف للجميع بان زوال وانهيار الكيان الصهيوني امر حتمي .

وأكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، ان زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل على ارض الواقع في القريب العاجل.

يتبع..