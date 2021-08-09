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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٣١ م

قائد الحرس الثوري:

انهيار الكيان الصهيوني أمر مؤكد وحتمي/ يجب ألا يتوقف تعزيز قدرات الفلسطينيين

انهيار الكيان الصهيوني أمر مؤكد وحتمي/ يجب ألا يتوقف تعزيز قدرات الفلسطينيين

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي لدى استقباله كبار قادة المقاومة الفلسطينية، أن "القوة وحدها هي التي تستطيع ان تلجم الصهاينة المتمردين، وتعزيز فلسطين استراتيجية وطريقة لا ينبغي وقفها".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف اللواء سلامي لدى استقباله اليوم الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية ، بفضل عملية "سيف القدس" انهارت الصورة التي كان يرسمها الصهاينة وزعماء الانظمة السلطوية ووسائل الاعلام الاستكبارية عن الكيان الصهيوني الذي لايقهر وانكشف للجميع بان زوال وانهيار الكيان الصهيوني امر حتمي .

وأكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، ان زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل على ارض الواقع في القريب العاجل.

يتبع..

رمز الخبر 1916847
https://ar.mehrnews.com/news/1916847/

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