وزير الخارجية الياباني سيتوجه إلى طهران لتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت السفارة الإيرانية في طوكيو اليوم الثلاثاء: هذه الزيارة يمكن أن تكون فصلا جديدا للمشاورات الثنائية الوثيقة حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وتضيف التغريدة: نأمل أن تتيح هذه الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تهم البلدين.

في وقت سابق، أفاد التلفزيون الياباني أن وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو يعتزم السفر إلى طهران أوائل الشهر المقبل للاجتماع مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية الجديدة .

وافاد التلفزيون الياباني "NHK" أنه يتوقع ان يطلب توشيميتسو من كبار المسؤولين الايرانيين، العمل على تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، كما من المتوقع أيضا أن يعلن عن رغبة اليابان في تعزيز صداقتها التقليدية مع إيران.

واضاف تلفزيون "NHK" في تقريره انه من المرجح أيضا أن يناقش وزير الخارجية الياباني مع المسؤولين الإيرانيين، المفاوضات الجارية في فيينا لاحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشترك الشاملة.

كما يعتزم وزير الخارجية الياباني زيارة إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن وتركيا والعراق وقطر.

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