وزير خارجية اليابان سيزور إيران الشهر المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح التلفزيون الياباني "NHK"من المتوقع انه يطلب توشيميتسو من كبار المسؤولين الايرانيين، العمل على تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، كما من المتوقع أيضا أن يعلن عن رغبة اليابان في تعزيز صداقتها التقليدية مع إيران.

واضاف تلفزيون "NHK" في تقريره انه من المرجح أيضا أن يناقش وزير الخارجية الياباني مع المسؤولين الإيرانيين، المفاوضات الجارية في فيينا لاحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشترك الشاملة.

يذكر انه بعد فوز آية الله رئيسي في الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/حزيران، قال كاتسانوبو كاتو، امين عام الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي إنه يأمل أن تساعد إيران، تحت رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، في تحقيق الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

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