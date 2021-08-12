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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١١:٣١ ص

عبر تويتر؛

قاليباف يطالب سفيري روسيا وبريطانيا بالاعتذار بشكل رسمي

قاليباف يطالب سفيري روسيا وبريطانيا بالاعتذار بشكل رسمي

شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ردا على صورة لقاء بين السفيرين الروسي والبريطاني على موقع التلغرام للسفارة الروسية، شدد بان على ان السفيرين ان يقدما اعتذارا رسميا لما بدر منهما والا فسيتم اتخاذ اجراء دبلوماسي حازم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، دعا قاليباف وزارة الخارجية الايرانية الى اتخاذ اجراء مناسب ازاء التصرف غير الملائم للسفيرين البريطاني والروسي وكتب: ان التصرف البعيد عن الادب الدبلوماسي وعبر الملائم للسفيرين الروسي والبريطاني يجب متابعته على الفور من قبل وزارة الخارجية.

واضاف: ينبغي على السفيرين الاعتذار رسميا على الفور ازاء تصرفهما هذا وفي غير هذه الحالة سيواجهان ردا دبلوماسيا ضروريا حازما.

ويذكر ان السفيرين البريطاني والروسي نشرا صورة لهما سعيا من خلالها تشبيهها بصورة مشهورة ملتقطة في مبنى السفارة الروسية بطهران بين قادة دول المحور اميركا وبريطانيا وروسيا خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943.

في ذلك العام دخل رؤساء الدول الثلاث ايران من دون علم الشاه محمد رضا بهلوي والتقطوا في ختام اجتماعهم صورة تذكارية./انتهى/

رمز الخبر 1916927
https://ar.mehrnews.com/news/1916927/

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