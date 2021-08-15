سلطات ولي العهد الخليفي تمعن في التضييق على الشعائر الحسينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذا السياق استدعت السلطات الخليفية نحو 50 مواطناً من اهالي مدينة حمد إلى مركز دوار 17 منذ يوم الرابع من محرم ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي الممنهج للشيعة وشعائرهم.

كما أقدمت مرتزقة سلمان على الاعتداء على مظاهر محرم الحرام في شارع 14 في بلدة المصلى هذا اليوم 14 أغسطس.

وتأتي هذه الممارسات تنفيذا لسياسات الاضطهاد الطائفي الممنهج التي تمارسها عائلة آل خليفة ضد البحرانيين, وهي السياسات التي أدانها حتى حلفاء النظام وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي اتهمت وزارة خارجيتها سلطات آل خليفية بالتمييز الطائفي في البحرين.

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