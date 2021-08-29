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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٢:٣٧ م

الأمم المتحدة:

نصف الشعب اليمني يفتقر إلى مياه الشرب النقيّة

نصف الشعب اليمني يفتقر إلى مياه الشرب النقيّة

كشفت الأمم المتحدة أن نحو نصف الشعب اليمني يفتقرون إلى مياه الشرب النقيّة وخدمات الصرف الصحي بسبب الحرب على اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ذكرت عبر حساب بعثتها في اليمن على موقع تويتر أن اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يفتقر ما يقارب خمسة عشر مليوناً ونصف المليون إلى المياه الصالحة للشرب وإلى الصرف الصحي.

وقالت المنظمة إنها زوّدت أكثر من مليوني شخص بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العام الماضي في اليمن.

ومنذ أيام، أعلنت الأمم المتحدة أن طفلاً واحداً يلقى حتفه في اليمن كل عشر دقائق لأسباب كان من الممكن تفاديها بما في ذلك من جرّاء الجوع والأمراض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917376
https://ar.mehrnews.com/news/1917376/

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