كوريا الشمالية تؤكد على علاقتها الوثيقة والمستمرة مع كوبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيان لوزارة خارجية كوريا الشمالية: "على مدى الستين عاما الماضية، عززت كوريا الشمالية وكوبا وطورتا العلاقات الأخوية والوفاق من خلال الدعم المتبادل والتعاون الوثيق على الطريق المقدس للنضال المشترك من أجل القضية الاشتراكية."

وتابعت: "وقالت كوريا الشمالية أيضا إنها "مبتهجة" بنجاح كوبا في النضال النشط للدفاع عن قضية الاشتراكية ودفعها نحو النصر مع تحطيم التحديات الخطيرة من الداخل والخارج".

وأضاف البيان "سنواصل في المستقبل أيضا تقديم الدعم والتضامن الكاملين إلى الشعب الكوبي في نضاله العادل والمضي قدما يدا بيد، على طريق النضال من أجل الاستقلال ضد الإمبريالية ومن أجل الاشتراكية".

وتحافظ كوريا الشمالية وكوبا على علاقات وثيقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1960.

وتسعى بيونغ يانغ مؤخرا إلى الحفاظ على علاقات أوثق مع حلفائها التقليديين وسط تأزم المفاوضات النووية مع واشنطن.

المصدر: "يونهاب"

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