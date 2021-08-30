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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:١٩ م

محلل العراقي:

مقاطعي الانتخابات النيابية العراقية لا يمتلكون شعبية كبيرة

مقاطعي الانتخابات النيابية العراقية لا يمتلكون شعبية كبيرة

اكد محلل سياسي عراقي على ان مقاطعيّ الانتخابات البرلمانية العراقية لا يتمتعون بقاعدة شعبية قوية، وبالتالي فإن غيابهم لن يؤثرعلى العملية الانتخابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المحلل السياسي العراقي، كاظم الحاج، اشار الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد من قبل بعض الجماعات السياسية، قائلا: ان مقاطعي الانتخابات البرلمانية العراقية ليس لديهم قاعدة شعبية قوية في البلاد.

وبحسب التقرير، قال المحلل السياسي: "هذه الجماعات لن يكون لها تأثير على العملية الانتخابية، وهم انفسهم يتفهمون ذلك، لذلك من الأفضل عدم ترددهم على مراكز اللانتخابات حفاظا على سمعتهم".

واعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق ان الانتخابات النيابية ستجرى في 6 يونيو، لكن المسؤولين العراقيين أرجعوا الموعد النهائي للانتخابات إلى 10 أكتوبر./انتهى/

رمز الخبر 1917434
https://ar.mehrnews.com/news/1917434/

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