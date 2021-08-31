قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وسلمت رابعا بلاغا لمراجعة مخابراتها، من بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت انس شاهر ديرية (٢٠ عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا، وعادل فوزي نواورة ( ٤٢ عاما)، من شارع الصف وسط بيت لحم، ورائد موسى شعيبات (٢٦ عاما)، من مدينة بيت ساحور شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سلمت الشاب حسن حسنين شوكة (٣٣ عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها، وذلك بعد دهم منزل ذويه في شارع الصف، وتفتيشه.

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