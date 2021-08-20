قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من مدينة الخليل، أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب محافظة نابلس.

كما أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات جرت أمس الخميس مع قوات الاحتلال، على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس حسبما أفادت مصادر طبية في نابلس.

وقامت جرافة عسكرية لجيش الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية، بأعمال تجريف في منطقة "المسبح" على تلة كرم النمر المقابلة لجبل صبيح، ونفذت أعمال تجريف وتسوية للطريق المؤدي لمكان تجمّع المتظاهرين.

وفي السياق ذاته تتواصل فعاليات الإرباك الليلي من حراس الجبل في محيط جبل صبيح حيث البؤرة الاستيطانية "افيتار"، حيث أشعلت وحدة الكوشوك العشرات من إطارات السيارات التي غطت السماء في المنطقة.

ومنذ انطلاق أعمال المقاومة الشعبية في بيتا استشهد 6 شبان كان آخرهم عماد دويكات الذي ارتقى الجمعة الماضية بعد إصابته برصاصة في صدره.

ويوميًّا تندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا الرئيس الموازي لشارع نابلس.

وطوّر الشبان منذ اندلاع أعمال المقاومة من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، آخرها تفجير براميل كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

ونجحت وحدات "الإرباك الليلي" في إحراق بيتين متنقلين في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل صبيح، في حين اقتحم الشبان البؤرة الاستيطانية التي تخضع لحراسة "إسرائيلية" مشددة على مدار الساعة، وأضرموا النيران في عدد من البيوت المتنقلة فيها.

ويشهد جبل صبيح مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في عدة محاور، وبموازاتها تشاغل وحدات الإرباك الليلي الجنود والمستوطنين بأساليب إبداعية مبتكرة.

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