تسهيل الزيارات للرعايا الايرانيين والعمانيين محط اهتمام مستديم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط، اكدت عبر بيان لها، ان موضوع تسهيل الزيارات بالنسبة للمواطنين الايرانيين، كان على الدوام محط الاهتمام والمتابعة خلال اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي هذه السفارة مع وزارتي الخارجية والصحة في سلطنة عمان.

واضاف البيان: انه في ضوء القيود المعلنة من جانب لجنة مكافة كورونا في سلطنة عمان حول دخول المسافرين الاجانب الى هذا البلد، مضافا الى التاكيد على ضرورة احترام هذه الضوابط ورعاية البروتوكولات الصحية، نحيط الرعايا الايرانيين الاعزاء علما انه مع علم المسؤولين المعنيين في السلطنة بشأن اهمية رفع تلك القيود لكن موضوع تسهيل زيارات رعايا البلدين ولاسيما المواطنين الايرانيين لطالما كان محط اهتمام مسؤولي السفارة خلال مباحثاتهم مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والصحة في هذا البلد.

وتابع البيان، انه نظرا لاهمية موضوع ازالة القيود الاحترازية وتاثيرها على حياة واعمال المواطنين، فقد وضع هذا الامر على سلم المتابعات.

وتطلعت السفارة الايرانية في بيانها ان يتم رفع القيود المفروضة على رعايا البلدين مع زيادة احصائيات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا./انتهى/