  1. السياسة
١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٧:٤٥ م

عودة 140 مواطنا ايرانيا من الكويت الى البلاد بسبب فيروس كورونا

عودة 140 مواطنا ايرانيا من الكويت الى البلاد بسبب فيروس كورونا

اعلنت السفارة الايرانية لدى الكويت، عودة 140 من الرعايا الايرانيين الى اصفهان على خلفية انتشار فيروس كورونا في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السفارة الايرانية لدى الكويت  اعلنت في بيان صادر عنها، انه في ضوء الجهود والتنسيق بين المسؤولين لدى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت مع المسؤولين الكويتيين المعنيين، فقد تم اعادة هؤلاء المواطنين عبر رحلتين لشركة الجزيرة للطيران الى اصفهان.

وتعد هذه ثالث مجموعة من المواطنين الايرانيين الذين يعودون الى البلاد من الكويت.

واضاف البيان، ان الجهود ماتزال قائمة ليتم إعادة سائر الرعايا الايرانيين الذين تقدموا بطلب العودة الى ارض البلاد.

يذكر ان السلطات الكويتية اعلنت منفذ فترة عن قرارها، للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، بمنع الرحلات الجوية القادمة الى هذا البلد./انتهى/

رمز الخبر 1903384

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