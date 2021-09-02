تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب شمالي غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العقيد "ميركاظمي زادة"، اوضح ان قوات الامن بالحرس الثوري تمكنت امس الاربعاء، ومن خلال عملية رصد واستشراف دقيقة، الكشف عن تحركات عصابة ممنهجة لتهريب واختطاف رعايا اجانب في مدينة سلماس والقضاء عليها.

واضاف، انه تم في هذه العملية القبض على 4 مهربين ومصادرة عربتين وكمية كبيرة من الوثائق ذات الصلة بعمليات غسيل الاموال التي كانت في حوزة العصابة.

ولفت هذا القائد الامني ايضا، بأن عملية القضاء على عصابة التهريب والاختطاف التي نفذت ليل الاربعاء، ادت الى الافراج عن 22 رهينة من حملة الجنسيات الاجنبية.

وشدد العقيد ميركاظمي زادة، قائلا : ان الحرس الثوري بقواته المضحية، على اهبة الاستعداد ليل نهار للدفاع عن امن المنطقة وصون انجازات الثورة الاسلامية، وسيرد بكل قوة واقتدار على كافة التحركات المخلة بامن البلاد./انتهى/