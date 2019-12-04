على المسؤولين إحياء الرؤى التعبوية في انفسهم والمجتمع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ملتقى "تكريم 92 الف شهيد تعبوي" عقد صباح اليوم الاربعاء في صالة "آزادي" التي تستوعب لـ12 الف شخص، وبحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ورئيس منظمة تعبئة المستضعفين اللواء غلام رضا سليماني وممثل قائد الثورة الاسلامية في منظمة التعبئة حجة الاسلام تويسركاني وقائد قوات الحرس الثوري في طهران اللواء محمدرضا يزدي.

وقال الاخير في كلمة القاها: اليوم بات التعبويون متواجدين على كافة الاصعدة، حاملين رسالة واحدة وهي الإلتفاف حول الولاية والسير على خطى الشهداء في مختلف المجالات.

وأضاف: على المسؤولين ايضا ان يتذكروا عند احياء ذكرى الشهداء بانهم يجب أن يتحلوا بالتفكر والرؤية التعبوية، كي ينقلوا رسالة الشهداء للأجيال القادمة ولتكون اجراءاتهم مطابقة لهذه الرؤية والرسالة./انتهى/.