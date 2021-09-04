إقامة مراسم تشييع جثمان اللواء فيروز آبادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقر نقل جثمان اللواء فيروز آبادي إلى مشهد ودفنه في هذه المدينة.

وتوفي الرئيس السابق لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أمس الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما متأثرا باصابة بمرض كورونا.

وشغل اللواء فيروز آبادي منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لمدة 27 عامًا من 1989 إلى 2016 بموجب مرسوم من قائد الثورة الاسلامية، وبعد ذلك عينه آية الله السيد علي الخامنئي مستشارًا عسكريًا أعلى للقائد العام لقوات المسلحة.

وفي الفترة الأخيرة تم تعيينه في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بمرسوم من قائد الثورة الاسلامية.

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