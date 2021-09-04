اللواء فيروزآبادي بذل عمره في النضال القيم لانتصار الثورة الاسلامية/تسجيل 561 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: اللواء فيروزآبادي بذل عمره في النضال القيم لانتصار الثورة الاسلامية

أصدر قائد الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، بيانا اعرب فيه عن تعازيه بوفاة اللواء حسن فيروزآبادي، واكد ان الفقيد بذل عمره في النضال القيم منذ نضاله في الفترة الطلابية بمدينة مشهد الى مختلف نشاطاته المتنوعة والواسعة في سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية.

رئيسي: اللواء "فيروزآبادي" أمضى حياته المعطاءة للدفاع عن قيم ومثل الثورة والنظام الإسلامي

اعرب رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي عن تعازيه بوفاة اللواء حسن فيروزآبادي الرئيس السابق للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، وأكد ان الفقيد قضى سنوات عديدة من اجل الدفاع عن الجمهورية الاسلامية.

متأثرا باصابته بكورونا؛ الرئيس السابق للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في ذمة الله

توفي المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الرئيس السابق للأركان العامة للقوات المسلحة اللواء حسن فيروز آبادي متأثرا باصابة بمرض كورونا.

وزير الصحة الايراني: عملية التطعيم تتخذ وتيرة اسرع

اعلن وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، انه بدءا من اليوم تزداد سرعة استيراد اللقاحات بشكل ملموس، وبناء عليه ستتخذ عملية التطعيم وتيرة اسرع خلال الايام المقبلة.

وزارة الصحة الايرانية: اكثر من 27 ألف إصابة جديدة و561 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 27 ألفا و621 إصابة و561 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت أكثر من 28 مليون و700 ألف جرعة.

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