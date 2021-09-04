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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٣٢ م

بورصة طهران:

تداول السوق اكثر من 10 مليار سهم وورقة مالية/ ارتفاع المؤشر العام 1.3 بالمئة

تداول السوق اكثر من 10 مليار سهم وورقة مالية/ ارتفاع المؤشر العام 1.3 بالمئة

أغلقت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية جلسة تداول اليوم السبت على ارتفاع المؤشر العام 1.3 بالمئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صعد المؤشر العام بختام التداولات 20,428 نقطة الى مستوى 541,055 نقطة الى مستوى 1,541,055 نقطة.

وتداولت السوق اكثر من 10,4 مليار سهم وورقة مالية في اطار اكثر من مليون صفقة بقيمة تجاوزت 87.99 تريليون ريال ( السعر الرسمي للدولار= 42 الف ريال).

وقادت صعود مؤشر البورصة اداء اسهم شركات " خليج فارس القابضة" و"نوري" للبتروكيماويات، و" خاورميانة" و" جادرملو" للتعدين، والوطنية للنحاس ومصفاة طهران، و"همراه اول" للاتصالات.

وبالسوق الموازي الايراني صعد المؤشر " آيفكس" 333 نقطة الى مستوى 22,742 نقطة، بتداول اكثر من 4.8 مليار سهم في اطار 662 الف صفقة بقيمة 166.9 تريليون ريال.

/انتهى/

رمز الخبر 1917589
https://ar.mehrnews.com/news/1917589/

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