بورصة طهران العام تغلق مرتفعة في جلسة تداول اليوم/ تداول نحو 14 مليار سهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تداولت السوق في أول يوم دوام رسمي بعد عطلة استمرت 6 أيام في اطار اجراءات احتواء فيروس كورونا، 13.4 مليار سهم وورقة مالية في اطار 1.3 مليون صفقة بقيمة 100,58 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

وقادت صعود المؤشر العام مكاسب أسهم شركات البتروكيماويات والتكرير فضلا عن "ايران خودرو" لصناعة السيارات وايران للاتصالات.

كما صعد مؤشر السوق الموازي الايرانية 318 نقطة الى مستوى 21876 نقطة بتداول اكثر من 3.8 مليار سهم في اطار 530 الف صفقة بقيمة 100,817 تريليون ريال.

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