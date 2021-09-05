قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 5 أطفال بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها في بلدة سعير شمال الخليل، وهم هشام نعيم جرادات، محمد خالد جرادات، رشاد محمد جرادات، موسى أدهم جرادات، أحمد شحادة المطور وجميعهم يبلغون من العمر 14 عاماً.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعيد محمد العروج (19 عاما)، من بلدة جناته قضاء بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس إسماعيل نواورة (31 عاما)، على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، بعد أن احتجزته لساعات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامر عبد الجابر اشتية، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، لم تعرف هويتهما بعد، على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية عانين.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا آخر، عند مدخل قرية تعنك، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية لراكبيها.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.

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