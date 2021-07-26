حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه فقد اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً من بلدة طمون جنوب طوباس.

وصرح مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عزمي بني عودة (45 عاما) بعد مداهمة منزله في طمون.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال نتج عنها عدة إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أحمد بسام أبو الرب، وأمير أبو حويلة، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والأعيرة النارية دون وقوع أي إصابات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً واستولت على مركبة في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ميلاد محمد حساسنة (25 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال استولى على مركبة تعود للمواطن حمال حسن نباهين في منطقة واد ابو فريحة بمدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

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