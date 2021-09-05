إيرانيون يحتلّون المركز الثاني في مسابقات دولية لتصميم الطائرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فاز طلاب جامعة "شريف" للتكنولوجيا بالمركز الثاني في مسابقة AIAA الدولية لتصميم الطائرات.

وتقام هذه المسابقات كل عام بمشاركة فرق من أرقى الجامعات في العالم من قبل الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (AIAA).

الهدف من المسابقة هو تصميم عائلة جديدة من الطائرات الإقليمية التي ستقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20٪ على الأقل مقارنة بالطائرات.

تم تحقيق هذا الهدف من خلال توفير الهندسة القطعية الخلاقة، والديناميكا الهوائية المحسنة، والوزن الهيكلي المنخفض وتصميم المحرك.

يترأس أعضاء هذا الفريق الدكتور محمد هاشم صدرايي، سيد أمير رضا سادات مدني، سام زورائي، محسن زحمت كش، زهراء حيدري، كيميا ظهير إمامي، عرفان واعظي، كسرى إقبالي، أمير حسين محمودي ، أمير حسين كريمان، محمد رضا ورشاوي وفريد رسولي هم مستشارون.

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