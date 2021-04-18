اقامة عرض عسكري بمناسبة ذكرى يوم الجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال المراسم استعرضت الطائرات المسيرة والاليات العسكرية والقتالية للجيش من أمام مقصورة الاستعراض.

وحضر الاستعراض العسكري اللواء عبدالرحيم موسوي القائد العام للجيش والادميرال حبيب الله سياري مساعد المنسق في الجيش، والعميد محمد محمودي النائب التنفيذي لقائد الجيش والعميد كيومرث حيدري قائد القوة البرية والعميد الركن علي رضا صباحي فرد قائد الدفاع الجوي والعميد عزيز نصير زاده قائد سلاح الجو والأدميرال أمير حسين خانزادي قائد البحرية وحجة الإسلام محمد حسني رئيس التنظيم السياسي العقائدي بالجيش وقادة ومسؤولون آخرون.

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