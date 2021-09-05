أمير عبداللهيان: الشعب الأفغاني يتعين عليه في نهاية المطاف تقرير مستقبل بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "عبد الله عبد الله" رئيس المجلس الأعلى للمصالحة بافغانستان، اجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان وهنأه بتعيينه وزيرا للخارجية، كما اشاد عبد الله عبدالله بمواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية في الدفاع عن الشعب الأفغاني.

وفي معرض شرحه للوضع الإنساني في أفغانستان، دعا عبد الله عبد الله إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

وناقش الجانبان ضرورة محاربة ظاهرة الإرهاب المشؤومة، وكذلك تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية والفصائل، وشدد الجانبان على أن الشعب الأفغاني هو الذي يعين في نهاية المطاف تقرير مستقبل بلاده.

وعُقد اجتماع للمبعوثين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان بشكل افتراضي اليوم، ومن المقرر عقد اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل./انتهى/