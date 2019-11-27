ظريف: مستعدون للإجتماع مع مختلف الجماعات في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف صرح اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أكد زيارة وفد سياسي من مجموعة طالبان الى طهران ولقائهم معه، قائلا: مستعدون لعقد لقاءات مع كافة المجموعات في افغانستان من اجل استتباب الامن والسلام في هذا البلد، وهذا اللقاء جاء ضمن هذا الاطار.

واعلن أمس المتحدث باسم حركة طالبان "ذبيح الله مجاهد" خلال تغريدة في صفحته الشخصية على موقع التويتر عن زيارة وفد سياسي من هذه الحركة برئاسة مساعد الشؤون السياسية لها ملا عبد الغني برادر ولقائه مع وزير الخارجية الايراني وعدد آخر من المسؤولين في ايران.

وأضاف الاخير: تصب زيارة ملا عبد الغني برادر آخوند نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وحل مشاكل المهاجرين الافغانيين المقيمين في ايران وخلق الارضية لبناء المزيد من العلاقات الايجابية في المستقبل.

وختم تغريدته قائلا: ان المسؤولين الايرانيين اعربوا عن أملهم للمزيد من العلاقات الودية مع الشعب الافغاني./انتهى/.