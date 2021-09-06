لجنة زيارة الاربعين تسمح بدخول الزائرين الايرانيين الى العراق جوا فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين ذو الفقاري قال في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين بعد اجتماع اللجنة، ان ايران والعراق ناقشا منذ بضعة اشهر كيفية ارسال الزوار للمشاركة في زيارة الاربعين في ظروف تفشي فيروس كورونا بناء على مقررات وزارة الصحة في البلدين.

واضاف ان موضوع ارسال الزائرين نوقش في اللجنتين الامنية والاجتماعية ولجنة الاربعين بحضور مسؤولين من وزارة الصحة، وتقرر ان يكون المشاركون في زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام ممن تلقوا لقاح كورونا وغير مبتلين بالامراض المزمنة.

وبيّن ذو الفقاري الذي يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية، ان خطة متكاملة قد وُضعت بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية، وما يجب ان يتقيد به الزوار الايرانيون في العراق./انتهى/