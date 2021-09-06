"حزب الله" يهنئ هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حزب الله لبنان في بيان: "نهنئ الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بنجاح مجموعة من المقاومين الأسرى ‏بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا في شمال فلسطين المحتلة"، معتبرا أن "ما قام ‏به المجاهدون الشرفاء هو إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية ‏المتشددة، وفشلا ذريعا لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وهو دليل إضافي على حيوية ‏الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه".‏

ورأى أنه "في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الأسرى ‏والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة ‏بحقهم".

تجدر الإشارة إلى أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ورغم تسخير السلطات الإسرائيلية لوحدات أمنية وعسكرية وطائرات مروحية ومسيرة لملاحقتهم لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

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