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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١:٠٨ م

الناطق باسم حماس؛

برهوم: انتزاع عدد من الأسرى حريتم رغم كل التعقيدات الأمنية عمل بطولي

برهوم: انتزاع عدد من الأسرى حريتم رغم كل التعقيدات الأمنية عمل بطولي

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس في إشارة إلى هروب ستة أسرى فلسطينيين من السجن الاحتلال هذا الهروب عمل بطولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بيّن الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم أنّ "انتزاع عدد من الأسرى حريتهم رغم كل التعقيدات الأمنية عمل بطولي وشجاع"، مضيفاً أنّ "تمكّن عدد من الأسرى من الهروب هو انتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال".

وأشار برهوم إلى أنّ "هذا الانتصار الكبير يُثبت أن إرادة وعزيمة الفدائي والمقاوم والمجاهد لا يمكن أن تقهر أو تهزم"، معلناً أنّ "إنجاز الأسرى هو تحدٍ حقيقي للمنظومة الأمنية للاحتلال الذي يتباهى بأنها الأفضل في العالم".

كما أكد أنّ "هذا الانتصار الكبير يثبت أن العدو لم ولن ينتصر أبداً مهما امتلك من الإمكانات وأسباب القوة"، مضيفاً: "الصراع من أجل الحرية مع المحتل متواصل وممتد إلى داخل السجون وخارجها لانتزاع هذا الحق".

/انتهى/

رمز الخبر 1917670
https://ar.mehrnews.com/news/1917670/

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