صادرات ايران لدول رابطة أسيان تنمو 48 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح " محسن رضائي بور" سكرتير طاولة أسيان بالمنظمة في تصريح اليوم الاربعاء، أن الصادرات الايرانية للاعضاء العشرة بالرابطة بلغت 1.076 مليار دولار في الفترة المذكورة.

ولفت الى أن تايلند كانت بصدارة الدول الاعضاء في الاستيراد من ايران بحجم 395 الف طن و266 مليون دولار بنمو سعري 88 بالمئة، تلتها اندونيسيا بـ 352 الف طن ونحو 227 مليون دولاروبنمو سعري 29 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

واكد السكرتير أن من أهم السلع المصدرة سبائك الحديد وصفائح الصلب والخارصين والقطران والفازلين واحشاء الدجاج.

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