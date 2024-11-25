بقائي: وزير الخارجية الايراني دعا المجتمع الدولي لدعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني: السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا، في كلمته اليوم في الاجتماع الاستثنائي (الافتراضي) لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة، حذر من تطبيع الجريمة والقتل في فلسطين المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بالتوحد ضد سلوك الكيان الصهيوني المخالف للقانون والمتغطرس ودعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والعنصرية وحق تقرير المصير.