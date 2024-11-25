ايران العاشرة عالميا بانتاج الصلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب تقرير "الرابطة العالمية للصلب" حول الإنتاج العالمي من الصلب الخام فقد بلغ انتاج ايران من الصلب الخام من بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر العاشر 25 مليوناً طن (بما فيه 3 ملايين طن خلال شهر تشرين الاول /نوفمبر)، بزيادة نسبتها 0.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتحتل ايران المرتبة العاشرة عالميا كما هو الحال في معظم أشهر هذا العام.

وتظهر هذه الوثيقة، التي تم تجميعها بناء على المعلومات التي قدمتها 71 دولة منتجة للصلب إلى هذه الرابطة، أنه على الرغم من زيادة الإنتاج في الأشهر العشرة المنتهية في أكتوبر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في خمس دول، وهي الهند وألمانيا تركيا والبرازيل وإيران، كانت كمية الإنتاج خلال هذه الفترة سلبية بالنسبة لبقية شركات صناعة الصلب العالمية الكبرى، بما في ذلك الصين.

وبحسب معلومات هذا التقرير، ارتفع الإنتاج في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام في دول تركيا والبرازيل والهند وألمانيا وإيران بنسب 12.4 و 6.0 و 5.6 و5.0 و و0.6 بالمائة على التوالي مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام الماضي وفي خمس دول أخرى، من بينها روسيا وكوريا الجنوبية واليابان والصين واميركا ، انخفض الانتاج بنسبة 6.8 و 6.4 و 3.7 و 3.0 و 1.9 بالمائة على التوالي.

وسجلت إيران أقل زيادة خلال 10 أشهر بين الدول التي زادت إنتاجها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ترتبط أعلى زيادة بالدول الثلاث تركيا والبرازيل والهند، والتي سجلت زيادة بنسب 12.4 و 6.0 و 5.6 بالمائة على التوالي ومن ثم ألمانيا بنسبة 5.0٪ وأخيرًا إيران بنسبة 0.6٪.

وبحسب تقرير الرابطة العالمية للصلب، فقد أنتجت الدول المنتجة للصلب في الشرق الأوسط، في شهر "أكتوبر" من هذا العام، بما في ذلك إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما مجموعه خمسة ملايين طن من الصلب الخام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.4٪ مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.

وبالنظر إلى إنتاج إيران ثلاثة ملايين طن من الصلب الخام من اجمالي خمسة ملايين طن في الشرق الأوسط، فإن 60% من الصلب الخام المنتج في الشرق الأوسط في شهر أكتوبر/تشرين الأول متعلق بالجمهورية الإسلامية.

وبحسب معلومات الرابطة العالمية للصلب، فقد تم منذ بداية العام الجاري إنتاج 44 مليونا و100 ألف طن من الصلب الخام في دول إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يزيد بنسبة 1.3% عن إنتاج الـ10 أشهر الاولى من عام 2023.