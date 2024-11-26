يوم عصيب للمحتلين في غزة: 20 قتيلاً وجريحاً في محاور الاشتباكات

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من قتل وإصابة ما لا يقل عن 20 جندياً إسرائيلياً خلال عملياتها في محاور الاشتباك المختلفة بقطاع غزة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت تجمعاً للجنود الإسرائيليين في منطقة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي بيت لاهيا، تمكن المقاتلون الفلسطينيون من تدمير دبابة ميركافا في منطقة أصلان باستخدام قنابل "ثاقب".

كما استهدفت كتائب المجاهدين مواقع الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ من طراز حاصب 111، ما أدى إلى إشعال النيران في تلك المواقع.

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