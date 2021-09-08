اندلاع مواجهات عنيفة في الضفة والقدس خلال قمع الاحتلال لمسيرات داعمة للأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مسيرات حاشدة انطلقت مساء اليوم في مدينة الخليل ورام الله ونابلس والعاصمة القدس تضامنًا مع الأسرى الأبطال الذين تمكنوا من انتزاع الحرية عبر نفق أسفل سجن جلبوع الإسرائيلي.

وفي مدينة الخليل انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة قرب باب الزاوية بالخليل تضامنًا مع الأسرى ورفع المشاركون يافطات وشعارات تطالب بحماية الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم انف المحتل.

وفي جنوب نابلس قرب حاجز حوارة اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمشاركين في المسيرات الجماهيرية الحاشدة تضامنًا مع الأسرى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي مدينة القدس ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال استنفر قواته في باب العامود بالقدس المحتلة، ويستدعي سيارة المياه العادمة للمنطقة بعد الدعوات بالخروج في مسيرة نصرة للأسرى بعد صلاة العشاء./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم