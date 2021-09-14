مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهه صرح شهود عيان، أن ما يقارب من 56 مستوطنًا دنسوا باحات المسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال منذ ساعات الصباح.
يتم يوميا اقتحامات من قبل المستوطنينن لباحات المسجد الاقصى.
المصدر: فلسطين اليوم
/انتهى/
شن عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء 14/9/2021 اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جنود الاحتلال.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهه صرح شهود عيان، أن ما يقارب من 56 مستوطنًا دنسوا باحات المسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال منذ ساعات الصباح.
يتم يوميا اقتحامات من قبل المستوطنينن لباحات المسجد الاقصى.
المصدر: فلسطين اليوم
/انتهى/
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