اقتحامات لمستوطنين متطرفين في مسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قالت مصادر مقدسية " أن 28 مستوطنا اقتحموا وتجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعات انطلقت من باب المغاربة مرورا بالمنطقة الشرقية للمسجد وصولا إلى باب السلسلة ونفذوا جولات استفزازية".

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت مجموعة من المسنات على الابتعاد من مكان جلوسهن في باحات الأقصى، وذلك لإتاحة المجال لمستوطن بالجلوس منفردًا، ضمن سياسة التضييقات على المرابطين في المسجد.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

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