"إسلامي" في فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعقد المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورته الخامسة والستين في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أيلول/سبتمبر في فيينا بحضور ممثلين رفيعي المستوي من الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها ١٧٣ دولة.
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وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي الى فيينا اليوم الاحد للمشاركة في الاجتماع السنوي الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعقد المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورته الخامسة والستين في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أيلول/سبتمبر في فيينا بحضور ممثلين رفيعي المستوي من الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها ١٧٣ دولة.
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