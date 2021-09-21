مشاركة اكثرمن 11 الف موكباً من العراق و10 دول في زيارة الاربعين الحسيني بكربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن العتبة الحسينية قال مسؤول في قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية رياض نعمه انه بدء تسجيل اسامي المواكب الحسينية من 25 محرم الحرام وحتى الان وصل عدد المواكب الى 11 الف مواكب من جميع محافظات العراق.

وأضاف: "تم تسجيل أكثر من 59 موكب عربي وأجنبي لخدمة زوار الأربعين الحسيني من إيران، السويد، الصين، السعودية، سوريا، لبنان، باكستان، الهند، نيجيريا وكينيا لخدمة زوار ابا عبدالله الحسين (ع) واقامة مراسم العزاء.

وقال في الختام إن أصحاب المواكب ملزمون بمراعاة البروتوكولات الصحية كما نحن نلبي احتياجات المواكب للنفط والغاز وماء الشرب.

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